پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: ایران در چارچوب برنامه جهانی خاک، متعهد به اجرای پنج رکن کلیدی شامل آموزش، پژوهش، داده و اطلاعات، سیاستگذاری و هدایت سرمایهگذاریها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا افلاطونی در سمپوزیوم بین المللی روز جهانی خاک با اشاره به سابقه حضور موثر ایران در برنامه مشارکتی جهانی خاک (GSP) افزود: ایران از آغاز شکلگیری این برنامه در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، یکی از اعضای فعال آن بوده و نقش مهمی در تبادل دانش، فناوری و ظرفیتسازی در حوزه مدیریت پایدار خاک دارد.
وی افزود: مدیریت پایدار خاک نهتنها زیربنای امنیت غذایی، بلکه راهبردیترین ابزار برای سازگاری با تغییرات اقلیمی و حفظ سلامت شهرهاست.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری افزود:خاک پس از اقیانوس بزرگترین مخزن کربن زمین است و مدیریت پایدار آن، یکی از موثرترین راهبردهای سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانهای به شمار میرود.
افلاطونی با اشاره به تصویب قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸ و ابلاغ آییننامه اجرایی آن؛ این قانون را گامی بلند، تاریخی و ملی برای صیانت از خاک در برابر تهدیداتی، چون فرسایش، آلودگی، تخریب و تغییر کاربریهای غیراصولی دانست.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: بدون حفاظت از خاک، تحقق سند امنیت دانشبنیان غذا و سیاستهای کلی نظام در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست ممکن نیست.
افلاطونی افزود: نمیتوان از تولید پایدار غذا سخن گفت، در حالی که بستر تولید یعنی خاک، در معرض تهدید است.
وی حفاظت از خاک را پیشنیاز اجرای سیاستهای کلان کشور در حوزه مقابله با بیابانزایی، کنترل گردوغبار و مدیریت تابآور منابع طبیعی دانست.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نقش عملیات آبخیزداری در کاهش فرسایش و افزایش تغذیه آبخوانها اشاره کرد و گفت: آبخیزداری دقیقاً نقطه اتصال مدیریت آب و خاک است و این اقدامات که همسو با فاز نهم برنامه آب یونسکو و محور علم در خدمت امنیت آبی است، موجب افزایش تابآوری اکوسیستمها در برابر خشکسالی میشود.
افلاطونی با بیان اینکه مدیریت جامع خاک تنها با همکاری دستگاههای مختلف، بخش خصوصی، جوامع محلی و آگاهیبخشی عمومی امکانپذیر است، تصریح نمود: در روز جهانی خاک، باید بار دیگر پیمان ببندیم که خاک را گرامی بداریم، درست بهرهبرداری کنیم و آن را برای آیندگان پایدارتر و آبادتر به ارث بگذاریم.
وی در پایان گفت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با همکاری معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تمام ظرفیتها را برای اجرای کامل این قانون بسیج کرده است.