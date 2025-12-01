به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان اعلام کرد: بر اساس آخرین گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، ۴ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان در بین پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

در این گزارش که از پایگاه شاخص‌های اساسی علم (WOS-ESI) برداشت شد، دکتر فرهاد شیرینی عضو هیئت علمی دانشکده شیمی در حوزه شیمی، دکتر رضا انصاری خلخالی عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک در حوزه علم مواد و مهندسی، دکتر داوود خجسته سالکویه عضو هیئت علمی دانشکده علوم‌ریاضی در حوزه ریاضیات و دکتر محمدعلی میرزازاده عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان در حوزه ریاضیات و مهندسی، در فهرست پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.