به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای برنامه‌های عملیاتی ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با حضور جمعی از مدیران اجرایی و مسئولان شهرستان باوی، جلسه بررسی روند احداث و راه‌اندازی شهرک صنعتی این شهرستان در دادگستری باوی برگزار شد.

مهدی امیری در این جلسه با تأکید بر اهمیت پروژه برای توسعه اقتصادی منطقه، گفت: شهرک صنعتی باوی از اولویت‌های فوری شهرستان است و باید بدون تأخیر وارد مرحله اجرایی شود.

وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در نظارت و رفع موانع پروژه‌ها، افزود: دادگستری باوی آمادگی کامل دارد تا هرگونه مانع حقوقی و اداری را در مسیر این پروژه پیگیری و برطرف کند و اجرای دقیق تعهدات دستگاه‌ها را به صورت مستمر رصد خواهد کرد.

در ادامه این جلسه که با حضور فرماندار، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، روسای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، مدیر شهرک‌های صنعتی استان خوزستان و نماینده شهر جدید رامین همراه بود، حاضرین ضمن ارائه گزارش‌های تخصصی، برنامه‌های پیشنهادی خود برای تعیین اراضی، تکمیل مجوز‌ها و رفع موانع موجود را مطرح کردند و آخرین وضعیت اقدامات اجرایی و موانع موجود در مسیر این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دادگستری باوی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری کامل میان دستگاه‌ها، اظهار داشت: هیچ توجیهی برای کندی روند اجرای این پروژه پذیرفته نیست. دستگاه‌ها موظف‌اند برنامه زمان‌بندی‌شده اقدامات خود را ارائه و عملیاتی کنند.