رئیس بیمارستان شهید آیتالله مدنی خرمآباد گفت: تومور تهاجمی کبد یک کودک ۱۱ ساله اهل سیستان و بلوچستان در این مرکز درمانی با موفقیت درمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،آرش امین بیان کرد: پسر بچهای ۱۱ ساله از استان سیستان و بلوچستان با درد ناشی از تومور بدخیم کبدی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید آیتالله مدنی ارجاع شد.
وی افزود: این بیمار توسط تیم تخصصی آنژیوگرافی و آنکولوژی تحت درمان تهاجمی تومور قرار گرفت و با توجه به تجربه پزشکان و توان تخصصی موجود در این مرکز، درمان با موفقیت کامل انجام و امیدی تازه در زندگی این کودک ایجاد شد.
وی ادامه داد: سالهای اخیر بیماران بسیاری از سراسر کشور برای درمان به این مرکز مراجعه کرده که خوشبختانه اکثر آنان با رضایت کامل به استان خود بازگشتهاند بنابراین تلاش می شود این مرکز بهعنوان یکی از قطبهای گردشگری سلامت در کشور معرفی شود.