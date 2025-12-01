وی افزود: این بیمار توسط تیم تخصصی آنژیوگرافی و آنکولوژی تحت درمان تهاجمی تومور قرار گرفت و با توجه به تجربه پزشکان و توان تخصصی موجود در این مرکز، درمان با موفقیت کامل انجام و امیدی تازه در زندگی این کودک ایجاد شد.

وی ادامه داد: سال‌های اخیر بیماران بسیاری از سراسر کشور برای درمان به این مرکز مراجعه کرده‌ که خوشبختانه اکثر آنان با رضایت کامل به استان خود بازگشته‌اند بنابراین تلاش می شود این مرکز به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری سلامت در کشور معرفی شود.