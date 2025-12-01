مسابقات قرآن، عترت و نماز مدارس غیردولتی و هیئت‌امنایی همزمان با سراسر کشور در یزد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم افتتاحیه مسابقات قرآن، عترت و نماز مدارس غیردولتی و هیئت‌امنایی سراسر کشور، با هدف ترویج فرهنگ نورانی قرآن کریم و تقویت باور‌های دینی دانش‌آموزان صبح امروز با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) برگزار شد.

در این مراسم، مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اهمیت و جایگاه والای قرآن در نظام تعلیم و تربیت اسلامی، اظهار داشت: محافل انس با قرآن، فرصتی ارزشمند برای پیوند قلبی نسل امروز با کتاب آسمانی و ایجاد زمینه‌های پرورش اخلاق، معنویت و هویت دینی در مدارس است.

وی با تأکید بر اینکه قرآن کریم منبع هدایت، آرامش و بصیرت برای جامعه و به‌ویژه دانش‌آموزان است، افزود: تقویت فعالیت‌های قرآنی و گسترش انس با کلام‌الله مجید در مدارس، از مهم‌ترین برنامه‌های تربیتی آموزش و پرورش استان به شمار می‌رود.

مدیرکل همچنین نقش مسابقات قرآن، عترت و نماز را در شکوفایی استعداد‌های قرآنی، ارتقای مهارت‌های دینی و ایجاد انگیزه در میان دانش‌آموزان بسیار مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد: برگزاری این رویداد ملی، زمینه‌ساز تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر، باایمان و آشنا با معارف نورانی اهل‌بیت (ع) باشد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و آموزشی ادامه یافت. حضور فعال دانش‌آموزان و مربیان قرآنی استان، فضای مراسم را معنوی و روح‌بخش کرد و شور و اشتیاق شرکت‌کنندگان، جلوه‌ای خاص به آیین افتتاحیه بخشید.