به گزارش خبرگزاری صداوسیمآ، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، بر پایه تازه‌ترین نظام رتبه‌بندی استنادی جهانی ESI، سه نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه در جمع پژوهشگران یک درصد برتر قرار گرفتند.

دکتر محسن ارزنلو معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، در این خصوص اعلام کرد:

بر اساس داده‌های استنادی ESI، نام دکتر فرهاد پورفرضی، دکتر داود ادهم و دکتر مهدی فضل‌زاده در فهرست پژوهشگران پراستناد جهانی ثبت شده که نشان‌دهنده جایگاه برجسته علمی و اثرگذاری تحقیقات انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل است.

وی افزود: این موفقیت نتیجه تلاش‌های مستمر هیأت علمی و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه است و امیدواریم این روند رو به رشد در ابعاد مختلف تولید علم تداوم یابد.