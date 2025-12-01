پخش زنده
کارشناس ادبی خلاق زنجانی، در دومین جشنواره ملی «در مسیر آفرینش» موفق به کسب رتبه نخست کشور در بخش طرحهای مکاتبهای شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فاطمه سلیمانی، یکی از کارشناسان فعال و توانمند کانون زنجان، توانست در دومین جشنواره ملی در مسیر آفرینش جایگاه نخست بخش طرحهای مکاتبهای را به دست آورد.
این جشنواره که با هدف ارتقای مهارتهای ادبی و خلاق مربیان سراسر کشور برگزار شد، در سمنان برگزار شد.
به گفته داوران، اثر ارائهشده توسط سلیمانی از نظر خلاقیت، انسجام و تاثیرگذاری توانست بیشترین امتیاز را دریافت کند.