به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، بابک پاکدل با اشاره به شیوع سرماخوردگی و آنفولانزا و کاهش مراجعه کننده برای اهدای خون گفت: در حال حاضر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گیلان به تمام گروه‌های خونی به ویژه گروه‌های A مثبت نیاز دارند.

وی از افراد واجد شرایط و اهدا کنندگان مستمر خواست برای تامین نیاز خونی بیماران به پایگاه‌های انتقال خون استان مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون گیلان با اشاره به اینکه به همراه داشتن کارت ملی برای اهدای خون ضروری است افزود: اهداکنندگان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۳۳۳۳۲۶۷۰ – ۰۱۳ و ۳۳۳۲۶۰۰۶ – ۰۱۳ تماس بگیرند.

بابک پاکدل با تاکید بر اینکه تمامی نکات بهداشتی در پایگاه‌های انتقال خون استان رعایت می‌شود، گفت: مراجعه کنندگان برای اهدای خون ابتدا توسط پزشک معاینه می‌شوند و در صورت برخورداری از شرایط لازم برای خونگیری از آنها اقدام می‌شود.

وی افزود: پایگاه‌های انتقال خون گیلان در رشت میدان فرهنگ، خیابان آزادگان، کوچه اهدای خون؛ در لاهیجان، خیابان امام خمینی (ره)، جنب بیمارستان ۲۲ آبان؛ در رودسر، خیابان انقلاب، جنب بیمارستان شهدا؛ در فومن، خیابان شهید بهشتی، جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ در بندرانزلی، خیابان ۳۰ متری، جنب دانشگاه بین‌المللی علوم پزشکی؛ در آستارا خیابان حکیم نظامی، جنب بیمارستان شهید بهشتی سابق؛ در تالش خیابان شهید بهشتی، جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و در لنگرود، خیابان شریعتی، جنب مرکز بهداشت، پذیرای اهداکنندگان خون است.

مدیرکل انتقال خون گیلان با اشاره به اینکه با اهدای یک واحد خون می‌توان جان سه نفر را نجات داد گفت: از یک واحد خون، گلبول فشرده گرفته می‌شود که در جراحی‌ها کاربرد دارد و از پلاکت آن برای درمان بیماران سرطانی و از پلاسمای آن نیز برای درمان بیماران کبدی و سوختگی استفاده می‌شود.

بابک پاکدل با تاکید بر لزوم مشارکت بیشتر بانوان برای اهدای خون افزود: مردان سالانه چهار بار و زنان سه بار می‌توانند خون اهدا کنند.