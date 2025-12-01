پخش زنده
امروز: -
سرگرد صادق زاده رئیس پلیس راه پیرانشهر_ نقده گفت:راننده اتومبیل سمند ساعت ۲۳شب گذشته بر اثر سرعت غیر مجاز و بی احتیاطی به شکل فجیعی جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرگرد صادق زاده رئیس پلیس راه پیرانشهر نقده در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: راننده اتومبیل سمند ساعت ۲۳شب گذشته بر اثر سرعت غیر مجاز و بی احتیاطی به شکل فجیعی جان خود را از دست داد.
صادق زاده گفت:این راننده جوان در حالی که بتازگی گواهینامه رانندگی اخذ کرده بود طی این حادثه ناگوار بعد از پرتاب شدن از اتومبیل سمند توسط همان اتومبیل زیرگرفته شد و جان خود را از دست داد.
پلیس از رانندگان بخوص جوانان خواست احتیاط لازم و قوانین رانندگی و سرعت مجاز را در نظر بگیرند تا شاهد اینگونه حوادث ناگوار نباشیم.
شب گذشته همچنین بر اثر برخورد یک دستگاه پیکان و نیسان در همان محور راننده پیکان نیز دچار جراحت سنگین شد و به مراکز درمانی پیرانشهر منتقل شد.