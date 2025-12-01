به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد با اشاره به کمبود برنج در سطح شهر گفت: ۱۰۰ تن برنج پاکستانی خریداری شده که به زودی وارد شهرستان می‌شود و با نرخ مصوب در سطح بازار توزیع خواهد شد.

بایزید حسن پور افزود: در روز‌های گذشته کمبود برنج در مهاباد محسوس بود و شهروندان با محدودیت عرضه این کالای اساسی از طرف برخی فروشگاه‌ها مواجه شدند و قیمت‌ها هم در سطح شهر نوسان داشت و برنج پاکستانی تا هر کیلوگرم ۲۷۰ هزار تومان هم فروش رفت.

حسن پور تصریح کرد: کاهش موقت عرضه برنج در بازار، ناشی از نوسانات واردات و تغییرات نرخ ارز ترجیحی بود و دستگاه‌های متولی برای جبران سریع این کمبود و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها وارد عمل شدند.

وی گفت: برای مدیریت بازار و تأمین به‌موقع نیاز شهروندان، ۱۰۰ تن برنج پاکستانی خریداری شده که اکنون در مرحله حمل قرار دارد و طی روز‌های آینده وارد شهرستان می‌شود.

حسن پور، با اشاره به اینکه تأمین کالا‌های اساسی از اولویت‌های جهاد کشاورزی است، افزود: این محموله پس از ورود، در فروشگاه‌های منتخب شهرستان و در قالب طرح تنظیم بازار عرضه خواهد شد تا دسترسی شهروندان به برنج با قیمت مصوب تسهیل شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد اضافه کرد: قیمت این محموله با توجه به حذف ارز ترجیحی و براساس بررسی کارشناسی تعیین شده و نظارت بر رعایت نرخ مصوب و نحوه توزیع توسط گشت‌های مشترک نظارتی انجام می‌شود.