با ورود محموله ۱۰۰ تُنی به بازار کمبود برنج در مهاباد برطرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد با اشاره به کمبود برنج در سطح شهر گفت: ۱۰۰ تن برنج پاکستانی خریداری شده که به زودی وارد شهرستان میشود و با نرخ مصوب در سطح بازار توزیع خواهد شد.
بایزید حسن پور افزود: در روزهای گذشته کمبود برنج در مهاباد محسوس بود و شهروندان با محدودیت عرضه این کالای اساسی از طرف برخی فروشگاهها مواجه شدند و قیمتها هم در سطح شهر نوسان داشت و برنج پاکستانی تا هر کیلوگرم ۲۷۰ هزار تومان هم فروش رفت.
حسن پور تصریح کرد: کاهش موقت عرضه برنج در بازار، ناشی از نوسانات واردات و تغییرات نرخ ارز ترجیحی بود و دستگاههای متولی برای جبران سریع این کمبود و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها وارد عمل شدند.
وی گفت: برای مدیریت بازار و تأمین بهموقع نیاز شهروندان، ۱۰۰ تن برنج پاکستانی خریداری شده که اکنون در مرحله حمل قرار دارد و طی روزهای آینده وارد شهرستان میشود.
حسن پور، با اشاره به اینکه تأمین کالاهای اساسی از اولویتهای جهاد کشاورزی است، افزود: این محموله پس از ورود، در فروشگاههای منتخب شهرستان و در قالب طرح تنظیم بازار عرضه خواهد شد تا دسترسی شهروندان به برنج با قیمت مصوب تسهیل شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد اضافه کرد: قیمت این محموله با توجه به حذف ارز ترجیحی و براساس بررسی کارشناسی تعیین شده و نظارت بر رعایت نرخ مصوب و نحوه توزیع توسط گشتهای مشترک نظارتی انجام میشود.