رئیس جمهور، رئیس کتابخانه ملی و سازمان اسناد کشور را مأمور رسیدگی و پیگیری فوری درمان و بهبود آقای کامران فانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، مسعود پزشکیان، غلامرضا امیرخانی، رئیس کتابخانه ملی و سازمان اسناد کشور را مأمور رسیدگی و پیگیری فوری درمان و بهبود کامران فانی نویسنده برجسته کشورمان کرد.
کامران فانی، نویسنده، مترجم و نسخهپژوه برجسته کشورمان، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو هیئت علمی دانشنامه تشیع است که از چندی قبل به علت بیماری در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده است.
با توجه به سابقه استخدامی و خدمت این استاد برجسته در کتابخانه ملی، رئیس جمهور ضمن آرزوی بهبود و سلامتی برای وی، رئیس کتابخانه ملی را مأمور رسیدگی به امور مربوط به درمان، نگهداری و بهبود او کرد.