قرارگاه‌های محله‌ای مسجد‌محور که از سال ۹۷ در قرارگاه جهادی و خدمات اجتماعی شهید ابراهیم صیاد شکل گرفته، حرکتی مؤثر در تحقق دولت و تمدن اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ امام‌جماعت مسجد‌ام‌البنین کاشان، با اشاره به نقش محوری مساجد گفت: این قرارگاه جهادی با حمایت از کارآفرینی و توانمندسازی، برای ۴۰ خانوار اشتغال و معیشت فراهم ساخته است.

حجت‌الاسلام علیزاده به نقش محوری مساجد اشاره کرد و افزود: نقش محوری مساجد به‌عنوان حرکتی مؤثر در تحقق دولت اسلامی صورت می‌گیرد و باید از همه ظرفیت‌های مردمی در محله‌ها با محوریت مساجد در راه خدمت به مردم استفاده کنیم.

وی همچنین گفت: بهره‌گیری از ظرفیت اقشار بسیج و جلب توجه مسئولان، همراه با ایجاد میز‌های خدمت و فعالیت‌های فرهنگی، این قرارگاه را در رتبه نخست کشور قرار داده است.

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تقویت اقتصاد مقاومتی و ارائه خدمات صادقانه از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده این قرارگاه عنوان شده است.