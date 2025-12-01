پخش زنده
رئیس دادگستری بندر ماهشهر گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۰۹ پرونده در شورای حل اختلاف این شهرستان به صلح و سازش ختم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمود هاشمی در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد حوزه قضایی و اقدامات ستاد صبر، بر نقش بزرگان، صلحیاران، سادات و ریشسفیدان در حل اختلافات و کاهش ورودی پروندهها به دادگستری تأکید کرد.
وی با اشاره به یکی از پروندههای مهم سازشی در تیرماه امسال، اظهار داشت: این پرونده با گذشت اولیای دم و تلاش بزرگان و صلحیاران، مختومه شدو در مجموع، تاکنون ۳۰۹ پرونده در شورای حل اختلاف به سازش منتهی شده است.
هاشمی در ادامه به برنامههای اجرایی و فرهنگی این حوزه اشاره و بیان کرد: برگزاری مراسمات مذهبی و ملی، تشکیل جلسات اتاق فکر، ایجاد شعب صلح در معیت دادگاه و اجرای احکام کیفری و مدنی، تشکیل هیئتهای صلح در کلانتریها، بازرسی دورهای از داوران و موسسات داوری، برگزاری میز خدمت، اردوهای فرهنگی و زیارتی، ایجاد کانالهای خبری و مجازی و استقرار واحد ارشاد و معاضدت قضایی از جمله اقدامات شاخص ستاد صبر در ماهشهر بوده است.
رئیس دادگستری بندر ماهشهر ادامه داد: در راستای نهادینهسازی فرهنگ سازش، دورههای آموزش داوری برگزار شده و در قراردادهای حقوقی نیز تأکید شده است که بند مراجعه به داور و میانجیگری درج شود تا در صورت بروز اختلاف، طرفین پیش از مراجعه به دادگستری از ظرفیت داوری و میانجیگری استفاده کنند.
وی میگوید: تشکیل هیئتهای صلح در زندانها، کلانتریها، دانشگاهها و مدارس نیز از دیگر اقدامات مهم بوده که با استقبال مردم و مسئولان همراه شده است. اگر این روند بهطور کامل اجرا شود، ورودی پروندهها به دادگستری به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت.
هاشمی در پایان گفت: بسیاری از اختلافات اقتصادی و اجتماعی از جمله دعاوی مالی و ... با گفتوگو و گذشت قابل حل است. اگر بند داوری و میانجیگری در قراردادها بهطور جدی اجرا شود، میتوان ضمن جلوگیری از تشکیل پروندههای جدید، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را بیش از پیش تقویت کرد.