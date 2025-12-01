فرمانده انتظامی شهرستان قائنات گفت: ماموران ایست و بازرسی شهید غلامی شهرستان قائنات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی

سرهنگ فولادی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در بازرسی از قابلمه غذای یکی از مسافران اتوبوس، مقدار ۳ کیلوگرم تریاک که بصورت ماهرانه جاساز شده بود، کشف کردند.