مأموران ایست و بازرسی شهید غلامی شهرستان قائنات در بازرسی از قابلمه غذا مسافر اتوبوس سه کیلوگرم تریاک کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قائنات گفت: ماموران ایست و بازرسی شهید غلامی شهرستان قائنات هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
سرهنگ فولادی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در بازرسی از قابلمه غذای یکی از مسافران اتوبوس، مقدار ۳ کیلوگرم تریاک که بصورت ماهرانه جاساز شده بود، کشف کردند.
وی گفت: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.