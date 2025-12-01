به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد عبدالهی افزود: این تعداد ۵۰ درصد نانوایان شهرستان را تشکیل می‌دهد که برای استفاده در شرایط بحرانی و خاص است و در این رابطه شهرستان هریس مقام برتر استانی را کسب کرده است.

وی ادامه داد: این روند با تجهیز روستا‌های بالای هزار نفر تا پایان سال جاری با تجهیز تانکر‌های متحرک آب برای استفاده در شرایط خاص کاملتر خواهد شد.

فرماندار هریس از آماده سازی زیرساخت برای تجهیز فرمانداری به صفحه های خورشیدی برای خودتامینی برق گفت: تجهیز ادارات به سامانه های برق خورشیدی برای تامین ۲۰ درصد برق اقدامی موثر در هنگام ناترازی انرژی و اقدامات پدافند غیر عامل است.