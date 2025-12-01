پخش زنده
آموزش و پرورش منطقه دودانگه ساری با ابتکاری کمنظیر، ۱۱ مدرسه متروکه را به کارگاههای تولیدی و اقامتگاههای بومگردی تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یک مدرسه باید چه چیزی را آموزش دهد؟ حساب، هندسه… یا ریتمِ تولید؟ در دودانگه، درس جدید آغاز شد: چگونه از ویرانی، ثروت بسازیم؟
کلاسهای خاموش مدارس دودانگه، حالا سه کلمه جدید میآموزند: عطر گلاب، مقاومتِ بلوک، و میزبانِ دلنشین. اینجا، هر خشتی، یک امید تازه است.
دودانگه ثابت کرد؛ اگر درهای مدرسه بسته شود، اراده برای ساختن هرگز بسته نخواهد شد. آموزش، تبدیل به تولید شد و آینده، از دل سنتها جوشید و این، سرود بیداری روستاییان است.
آموزش و پرورش دودانگه ۱۱ مدرسه متروکه را در قالب قراردادی ۱۰ ساله به تولیدکنندهها اجاره داد و با این کار پیوند دیوارهای مدرسه با شریانهای اقتصادی، شکسته نشد و در این مدارس بدون دانش آموز تولید بی وقفه ادامه دارد.
۴ مدرسه متروکه به کارگاه تولید بلوک، ۴ مدرسه به کارگاه تولید عرقیات گیاهی و گلاب و مابقی مدارس اقامتگاه بوگردی شدند.
این مدارس متروکه بیش از ۲۰ سال بود که هیچ دانش آموزی نداشت و حالا افرادی که به شهر مهاجرت کرده بودند، برای تولید و اشتغال دوباره به روستا بازگشتند.
این تنها داستان آجر و ملات نیست؛ داستان انسانهایی است که نخواستند یادگارهایشان خاک بخورد. این احیا، یک پروژه عمرانی نیست؛ یک بازتولید هویت است. هر دیواری که رنگ تولید یا مهمان نوازی گرفت، یک شکست جمعیتی را شکست داد.
محصولی که از دستان همین مردم و در دیوارهای آموزشی دیروز تولید میشود، امروز در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن دارد. یک پیروزی کوچک، اما معنادار برای اقتصاد مقاومتی.
تولیدکننده گلاب در روستای پاجی دودانگه ساری میگوید: قبلاً اینجا کلاس درس برقرار بود و امروز دیگ بخار ماست که با عطر گل محمدی کار میکند و محصولات ما به دیگر استانها و حتی کشورهای عربی صادر میشود.
این احیا، یک عمل عمرانی نیست؛ یک تعهد است. آنها ثابت کردند که ویرانی، آخرین کلام نیست. هر آجر، هر قطره گلاب، گواه آن است که پیوند دیوارهای مدرسه با شریانهای اقتصادی، شکسته نخواهد شد. دودانگه نفس میکشد… نفسِ تولید، نفسِ امید.
سیده حکیمه موسوی گزارش میدهد