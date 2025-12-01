در مراسمی به مناسبت هفته بسیج، بلوار اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به نام سپهبد شهید علی شادمانی نامگذاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان با اشاره به اهمیت این نامگذاری در یک محیط علمی گفت: این اقدام یادآور این موضوع است که امنیت کشور حاصل خون شهدا است.

سردار حسین زارعی کمال افزود: مهمترین ویژگی شهدا، ایستادگی در برابر زورگویان عالم و پایبندی به ولایتمداری است.

او در ادامه به نقش علم در تمدن‌سازی اشاره و تأکید کرد: علم بدون اخلاق، به تمدن مادی غرب تبدیل می‌شود، اما تمدن نوین اسلامی، علم همراه با اخلاق است و دانشمندان هسته‌ای کشورمان نمونه‌ای بارز از این الگو هستند.

در پایان این مراسم، از خانواده شهید سپهبد علی شادمانی تجلیل و تکریم به عمل آمد.