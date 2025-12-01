به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان گفت: امسال بیش از ۲ هزار و ۳۲ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون برای استان مصوب شده که بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال آن اختصاص یافته است.

محسن مشرف افزود: براین اساس در این مدت ۴۴۶ مورد با ابلاغ سازمان جهاد کشاورزی استان برای دریافت این تسهیلات و بهسازی و نوسازی ماشین آلات کشاورزی به بانک معرفی شدند.

وی گفت: شهرستان‌های نجف آباد، اردستان و آران و بیدگل بیشترین آمار جذب تسهیلات مکانیزاسیون در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان با اشاره به سهم ۶۶ درصدی اصفهان از جذب تسهیلات مکانیزاسیون کشور در سال ۱۴۰۴ گفت: راه اندازی یک خط اعتباری، ویژه خرید ماشین‌آلات کشاورزی در دستور کار قرار گرفته تا دسترسی کشاورزان به تجهیزات نوین تسهیل شود.

وی ادامه داد: مطابق روند فعلی، کشاورزان پس از دریافت پیش فاکتور به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و پس از تأیید و ثبت اطلاعات در سامانه «سیتا»، به بانک کشاورزی معرفی می‌شوند.

محسن مشرف افزود: براساس ضوابط، برای نوسازی تجهیزات ۴۰ درصد سهم آورده کشاورز و ۶۰ درصد سهم تسهیلات بانکی با نرخ سود ۲۳ درصد است که بازپرداخت آن در چهار تا پنج سال اجرا می‌شود.

مشرف گفت: حمایت مالی هدفمند، دسترسی آسان‌تر کشاورزان به ماشین‌آلات نوین و تدوین سازوکار مناسب برای نوسازی ناوگان کشاورزی استان از جمله نیاز‌های صنعت کشاورزی اصفهان است.

معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: اجرای خط اعتباری ویژه می‌تواند زمینه نوسازی جدی وسایل، افزایش بهره‌وری تولید و تقویت زیرساخت‌های مکانیزاسیون در اصفهان را فراهم کند و گامی مؤثر در جهت توسعه کشاورزی پایدار و ارتقای توان اقتصادی بهره‌برداران شود.

بر اساس آمار موجود حدود ۶۰ درصد از ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی استان اصفهان فرسوده و نیازمند نوسازی است.

میانگین عمر مفید ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی مانند تراکتور و کُمباین ۱۳ سال است و پس از این میزان کار، باید برای نوسازی و تعویض آنها اقدام شود.

از میان بیش از ۲۸ هزار دستگاه تراکتور فعال در استان، عمر ۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه کمتر از حد مفید است و هنوز فرسوده محسوب نمی‌شوند.

همچنین از ۴۱۸ دستگاه کمباین در حال کار استان، ۲۳۵ دستگاه با وجود عمر بالای حد مفید، همچنان به کارگیری می‌شوند.

اصفهان از پیشتازان صنعت کشاورزی ایران با ۵۶۸ هزار هکتار اراضی (معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور) محسوب می‌شود.

شرایط متنوع آب و هوایی این استان، استعداد تولید انواع محصولات را دارد به‌گونه‌ای که در مناطق گرم و خشک آن خرما، انار و پسته، در مناطق سرد و کوهستانی بادام و گردو و در مناطق معتدل و سرد انواع محصولات دانه‌دار و هسته‌دار کشت می‌شود.

مجموع اراضی زراعی قابل کشت استان حدود ۴۸۵ هزار هکتار است که در سال‌های آبی با بارش معمول، ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حبوبات و محصولات علوفه‌ای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص می‌یابد.

تولید سالانه محصولات زراعی استان در شرایط عادی حدود ۴.۶ میلیون تن و مجموع اراضی باغی استان حدود ۸۵ هزار هکتار استف همچنین مجموع تولیدات باغی و گلخانه‌ای این خطه در شرایط عادی حدود ۸۸۶ هزار تن برآورد می‌شود.