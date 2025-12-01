تحقق ۸۴ درصدی برنامه کشت غلات در اراضی زراعی استان قزوین
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تحقق ۸۴ درصدی برنامه کشت محصولات پاییزه در اراضی زراعی استان خبر داد و گفت این کشتها شامل گندم، جو و کلزا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، حسن جلیلوند گفت: از مجموع ۴۰ هزار هکتار گندم آبی ابلاغی، تاکنون ۳۵ هزار و ۴۶۵ هکتار، معادل ۸۹ درصد، کشت شده است.
وی افزود: در بخش گندم دیم نیز از ۱۱۰ هزار هکتار برنامه ابلاغی، تاکنون ۹۲ هزار و ۶۸۰ هکتار یعنی ۸۴ درصد زیر کشت رفته است و کاهش نزولات آسمانی، سطح سبز مزارع دیم را به طور محسوسی کاهش داده است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین از کشت جو آبی و دیم به ترتیب به میزان پنج هزار و ۷۷۵ هکتار و ۲۵ هزار و ۲۸۵ هکتار خبر داد و یادآور شد: کشت کلزا نیز در سطح هزار و ۳۹۸ هکتار محقق شده و پیشبینی میشود برنامه کشت تا پایان سال زراعی افزایش یابد.
جلیلوند میزان بارشهای ثبتشده از ابتدای سال زراعی تاکنون را سه دهم میلیمتر عنوان کرد و گفت: کاهش بارشها بر روند سبز شدن مزارع گندم دیم اثر گذاشته، اما طبق پیشبینیها بارشهای پاییزی طی ۱۰ روز آینده آغاز خواهد شد.
تمام ظرفیتهای فنی برای مدیریت زراعی و حمایت از کشاورزان فعال بوده تا روند تولید در استان دچار اختلال نشود.