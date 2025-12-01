مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تحقق ۸۴ درصدی برنامه کشت محصولات پاییزه در اراضی زراعی استان خبر داد و گفت این کشت‌ها شامل گندم، جو و کلزا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حسن جلیلوند گفت: از مجموع ۴۰ هزار هکتار گندم آبی ابلاغی، تاکنون ۳۵ هزار و ۴۶۵ هکتار، معادل ۸۹ درصد، کشت شده است.

وی افزود: در بخش گندم دیم نیز از ۱۱۰ هزار هکتار برنامه ابلاغی، تاکنون ۹۲ هزار و ۶۸۰ هکتار یعنی ۸۴ درصد زیر کشت رفته است و کاهش نزولات آسمانی، سطح سبز مزارع دیم را به طور محسوسی کاهش داده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین از کشت جو آبی و دیم به ترتیب به میزان پنج هزار و ۷۷۵ هکتار و ۲۵ هزار و ۲۸۵ هکتار خبر داد و یادآور شد: کشت کلزا نیز در سطح هزار و ۳۹۸ هکتار محقق شده و پیش‌بینی می‌شود برنامه کشت تا پایان سال زراعی افزایش یابد.

جلیلوند میزان بارش‌های ثبت‌شده از ابتدای سال زراعی تاکنون را سه دهم میلی‌متر عنوان کرد و گفت: کاهش بارش‌ها بر روند سبز شدن مزارع گندم دیم اثر گذاشته، اما طبق پیش‌بینی‌ها بارش‌های پاییزی طی ۱۰ روز آینده آغاز خواهد شد.

تمام ظرفیت‌های فنی برای مدیریت زراعی و حمایت از کشاورزان فعال بوده تا روند تولید در استان دچار اختلال نشود.