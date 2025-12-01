پخش زنده
امروز: -
آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان میدهد؛ از ابتدای سال آبی تا هشتم آذرماه میزان بارشها در کشور ۸۴ درصد نسبت به دوره بلندمدت کاهش داشته و همین امر سبب کاهش ۳۸ درصدی آب ورودی به سدها شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ادامه خشکسالی در کشور شرایط سخت برای تامین آب مورد نیاز ایجاد کرده و همین امر سبب کاهش ۳۸ درصدی آب ورود به سدها شده است.
براساس آخرین آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر) تا هفتم آذر کل میزان بارش کشور ۵.۶ میلیمتر بوده است. این میزان بارش در مقایسه با ۳۴.۶ میلیمتر دوره بلندمدت ۸۴ درصد کاهش نشان میدهد. همچنین در مقایسه با ۳۳ میلیمتر سال گذشته ۸۳ درصد کاهش دارد.
همچنین تا این تاریخ ۹ استان قطرهای بارش نداشتهاند.
کاهش ۳۸ درصدی آب ورودی به سدها
بر پایه این گزارش، از ابتدای سال آبی جاری تا هشتم آذر مجموع آب ورودی به سدها ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سه میلیارد و ۷۸۰ میلیارد متر مکعب سال گذشته ۳۸ درصد کاهش دارد.
کاهش ۲۶ درصدی حجم آب سدها
همچنین از ابتدای سال آبی جاری تا هشتم آذر ۱۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون متر مکعب حجم آب موجود در سدها است.
این میزان سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون متر مکعب بوده که ۲۶ درصد کاهش یافته است.
درصد پرشدگی سدها ۳۲ درصد است.
منبع : ایرنا