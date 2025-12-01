وزیر نیرو گفت: طی یک سال گذشته ۲۳۸ طرح و بیش از ۱۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر با جذب ۱۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، افتتاح شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی آبادی وزیر نیرو در در آیین بهره برداری از ۴۴۵ مگاوات و عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات برق خورشیدی گفت: طی یک سال گذشته ۲۳۸ پروژه و بیش از ۱۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر با جذب ۱۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، افتتاح شده است.

وی ادامه داد: همچنین افتتاح ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری ۱۳.۳ همت در ۱۵ استان امروز به بهره‌برداری رسید.

آغاز عاحداث ۱۷۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید با ۵.۳۲۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری در ۴ استان به عنوان نویدی برای ادامه حرکت توسعه‌ای می‌باشد، همچنین با افتتاح طرح های امروز ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده خورشیدی از ۳۱۰۰ مگاوات عبور کرده است.

