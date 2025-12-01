طرح گسترده وارنیش فلوراید تراپی با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان و ارتقای سلامت دهان برای بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز در شهرستان‌های خاش و تفتان اجرا شد.

ارائه خدمات پیشگیرانه دهان و دندان به ۳۰ هزار دانش‌آموز خاش و تفتان

ارائه خدمات پیشگیرانه دهان و دندان به ۳۰ هزار دانش‌آموز خاش و تفتان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر شبکه بهداشت و درمان خاش گفت: این طرح به‌صورت هماهنگ و منظم در تمام مدارس شهری، روستایی و عشایری منطقه انجام شده است.

محمود کردی افزود: همزمان با اجرای این طرح، دو هزار مسواک و خمیر دندان و بسته‌های آموزشی نیز در میان مدارس توزیع شد.

وی گفت: وارنیش فلوراید تراپی یکی از مؤثرترین روش‌های پیشگیری از پوسیدگی دندان در سنین مدرسه است و اجرای گسترده آن نقش مهمی در کاهش بار بیماری‌های دهان و دندان و بهبود شاخص DMFT دانش‌آموزان دارد.

کردی افزود: کارشناسان سلامت دهان، مراقبین سلامت و بهورزان علاوه بر اجرای وارنیش فلوراید، معاینه کامل دهان و دندان دانش‌آموزان را انجام داده و موارد نیازمند ارجاع به مراکز درمانی را شناسایی کرده‌اند تا چرخه مراقبت به‌طور کامل تکمیل شود.

مدیر شبکه بهداشت خاش توزیع بسته‌های آموزشی و بهداشتی شامل کاربرگ، کتابچه آموزشی، مسواک و خمیر دندان را از دیگر بخش‌های این طرح عنوان کرد و گفت: هدف ما نهادینه‌سازی الگو‌های صحیح مسواک‌زدن و ارتقای رفتار‌های بهداشتی در میان کودکان است.

کردی سلامت دانش‌آموزان سرمایه آینده منطقه است و اجرای مستمر برنامه‌های پیشگیرانه در مدارس از اولویت‌های اصلی مرکز بهداشت خاش خواهد بود.