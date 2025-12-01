با اعلام سهمیه‌های عمره رجب و شعبان و بارگذاری گروه‌ها در سامانه، روند ثبت‌نام زائران یزدی آغاز شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرآیند نام‌نویسی دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری عمره در استان یزد آغاز شد.

مدیر حج و زیارت استان یزد با اعلام این خبر گفت: از ساعت ۱۰ صبح روز گذشته سهمیه‌های عمره مربوط به ماه‌های رجب و شعبان به استان اعلام شد و گروه‌ها نیز برای ثبت‌نام عموم مردم در سامانه بارگذاری شده‌اند.

اشرف افزود: نرخ کاروان‌ها در دو گروه قیمتی تعیین شده است؛ کاروان‌های دو تخته با مبلغ ۶۸ میلیون تومان و کاروان‌های سه تخته با حدود ۶۴ میلیون تومان ارائه می‌شود.

وی از متقاضیان خواست هرچه سریع‌تر برای نهایی‌کردن ثبت‌نام خود به دفاتر زیارتی استان مراجعه کنند و ادامه داد: نهایی‌ترین مهلت بارگذاری اطلاعات در سامانه تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ تعیین شده است.

مدیر حج و زیارت استان درباره زمان اعزام‌ها نیز گفت: پرواز‌های عمره از ۵ دی‌ماه آغاز می‌شود و تا پایان سال ادامه خواهد داشت؛ این اعزام‌ها در ماه رمضان نیز برقرار خواهد بود.

به گفته وی، پرواز‌های عمره در استان یزد هر ۱۰ روز یک‌بار تکرار می‌شود و سهمیه‌های رجب و شعبان هم‌اکنون در سیستم فعال و قابل ثبت‌نام است.