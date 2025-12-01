اعزام ۱۶۰ نوجهاد چهارمحال و بختیاری به سوی بارگاه رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رابط قرارگاه تعلیم و تربیت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در استان گفت: این کاروان‌ها متشکل از هسته‌های سخت گروه‌های فعال این قرارگاه هستند که از میان نوجوانان دانش‌آموز مقطع متوسطه اول و رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال انتخاب شدند.

عظیمی افزود: منتخبان این دوره از شهرستان‌های بن، فرخشهر، خانمیرزا، لردگان و شهرکرد هستند که در قالب ۱۶ گروه ۱۰ نفره هستند.

وی از برگزاری مراسم اعتکاف نوجهادان در استان چهارمحال‌وبختیاری خبر داد.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را تقویت هویت دینی، تربیتی و تشکیلاتی نوجوانان، ارتقای روحیه جهادی و آشنایی هرچه بیشتر نسل نوجوان با معارف اهل‌بیت (ع) عنوان کرد.