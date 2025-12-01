به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «جشنواره بازارپردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای» به‌عنوان یکی از بخش‌های تخصصی رویداد ملی «هفته بازی ایران؛ هفت‌خوان» برگزار می‌شود؛ رویدادی که با هدف تقویت زیست‌بوم بازی‌سازی، توسعه همکاری‌های میان‌رسانه‌ای و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کشور در قالب رسانه بازی طراحی شده است.

این جشنواره با هدف پیوند میان صنایع فرهنگی و صنعت بازی‌سازی، فرصتی تازه ایجاد می‌کند تا آثار فرهنگی، هنری و سینمایی در قالب تجربه‌های تعاملی و دیجیتال بازآفرینی شوند و زنجیره ارزش محصولات ایرانی گسترش یابد.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، همه نهادها، سازمان‌ها، ناشران، پلتفرم‌ها و صاحبان آثار فرهنگی می‌توانند محصولات خود را چه دارای IP رسمی و منتشرشده و چه در مرحله ایده و توسعه اولیه—برای بررسی امکان تبدیل به بازی ارائه کنند. آثار منتشرشده مانند فیلم سینمایی، سریال، انیمیشن، کتاب یا کمیک، تا طرح‌ها و شخصیت‌های در حال تولید، همگی امکان حضور در این رویداد را خواهند داشت.

این جشنواره با هدف ایجاد همکاری میان صاحبان محتوا، استودیو‌های بازی‌سازی و سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود و مسیر توسعه آثار ایرانی را در قالب بازی‌های موبایلی، رایانه‌ای، داستان‌محور، آموزشی–فرهنگی و محصولات چندپلتفرمی تسهیل می‌کند.

فراخوان رسمی رویداد بازارپردازی به‌زودی منتشر می‌شود و با پایان مهلت ثبت‌نام و پس از ارزیابی تخصصی، آثار منتخب و استودیو‌های پیشنهادی در اختتامیه جشنواره بازارپردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای که در «هفته بازی ایران؛ هفت خوان» از ۲۳ تا ۲۹ بهمن‌ در برج میلاد تهران برگزار می‌شود، معرفی خواهند شد.