سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با حضور در سازمان برنامه و بودجه کشور، با معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در این دیدار رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: چند موضوع همکاری میان ایران و ارمنستان در جریان است که نیازمند هماهنگی بیشتر دو کشور و پیگیری مستمر برای رسیدن به نتیجه است.
پورمحمدی افزود: تکمیل خط سوم انتقال برق ارمنستان، اتصال و تکمیل مسیر ترانزیت سیسیان - قاجاران - آغاراک و تونل قاجاران، تهاتر گاز، توسعه خطوط پروازی و همکاریهای فرهنگی، از جمله این موضوعها هستند که به نتیجه رسیدن در آنها نیازمند گزارشگیری مستمر از طرفین همکاری در ایران و ارمنستان و انجام دیدار سران دو کشور هر ششماه یکبار است.
وی گفت: موضوعاتی مانند تأسیس یک شرکت ارمنی ایرانی در حوزه تجارت و تشکیل کمیته مرزی دوجانبه، بر توسعه و تعمیق همکاریهای ایران و ارمنستان اثرگذار است.
در این دیدار، «خلیل شیرغلامی»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، نیز گفت: منطقه قفقاز جنوبی از مهمترین مناطق استراتژیک مرزی ما بهشمار میرود.
وی با بیان اینکه حضور جمهوری اسلامی ایران در استان سیونیک با توجه به اتفاقات اخیر بیش از پیش ضروری و اثرگذار است، گفت: در همکاریهای اقتصادی دو کشور، وجود کمیسیون مشترک به ریاست سازمان برنامه و بودجه بسیار مهم است.
شیرغلامی با ابراز خرسندی از ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور بر کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرفیتهای بسیاری در همکاریها دارد.