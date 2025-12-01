به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ برنامه مسابقات هفته‌های چهاردهم تا هفدهم و دو دیدار معوقه لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

براین اساس در هفته چهاردهم ذوب‌آهن چهارشنبه ۲۶ آذر از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه فولادشهر از شمس آذر قزوین پذیرایی می‌کند.

گاندو‌ها پنجشنبه ۴ دی نیز در چارچوب هفته پانزدهم از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه تختی آبادان مهمان تیم استقلال خوزستان هستند و در هفته شانزدهم جمعه ۲۶ دی از ساعت ۱۵ در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف پیکان می‌روند.

تقابل ذوب‌آهن و استقلال تهران در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر نیز پنجشنبه ۲ بهمن از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه فولادشهر برگزار می‌شود.