به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، امروز در تالار صادراتی کیش ۵۴۹ هزار و ۱۸۳ تن محصول شامل ۳۴۷ هزار و ۹۷۰ تن سیمان، ۱۱۵ هزار تن کلینکر، ۴۶ هزار و ۱۵۸ تن قیر، ۳۰ هزار تن سنگ آهن، ۱۰ هزار تن گوگرد و ۵۵ تن عایق رطوبتی عرضه می‌شود.

در تالار صنعتی ۱۹۵ هزار و ۳۷۰ تن محصول روی میز فروش می‌رود. این محصولات شامل ۱۹۲ هزار و ۴۵۰ تن فولاد، ۲ هزار و ۵۲۰ تن مس و ۴۰۰ تن چدن است.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه ۳۷ هزار و ۴۳۳ تن محصول شامل ۲۶ هزار تن مواد پلیمری، ۵ هزار و ۵۱۲ تن فرآورده‌های نفتی، ۲ هزار و ۶۲۶ تن روغن و ۲ هزار و ۳۷۵ تن قیر است.

۸ هزار و ۱۹۲ تن فولاد، مواد پلیمری، روغن و ضایعات نیز در تالار فرعی روی میز فروش می‌رود. در تالار حراج باز ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن عرضه می‌شود.