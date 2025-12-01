پخش زنده
تفاهمنامه همکاری شرکت ملی گاز ایران و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با هدف بهینهسازی مصرف انرژی در مدارس امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین امضای تفاهمنامه همکاری شرکت ملی گاز ایران و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور امروز (دوشنبه، ۱۰ آذر) بین سعید توکلی، معاون وزیر نفت در امور گاز و حمیدرضا خانمحمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور امضا و بر اهمیت بهینهسازی مصرف انرژی و ارتقای کارایی سیستمهای گرمایشی در مدارس کشور تأکید شد.
براین اساس، این همکاری میان شرکت ملی گاز ایران و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در زمینه جایگزینی سیستمهای گرمایشی با راندمان بالا و بهبود کارایی موتورخانهها در مدارس انجام میشود؛ هدف اصلی این تفاهم، کاهش مصرف انرژی در مدارس و مدیریت بهینه منابع گاز در سراسر کشور است.