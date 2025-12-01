استاندار ایلام در دیدار با وزیر امور خارجه، خواستار توسعه دیپلماسی استانی با راه‌اندازی کنسولگری ایران در عراق و کنسولگری عراق در ایلام شد. ‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی امروز، دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ در ادامه پیگیری‌ها و رایزنی‌های خود در مرکز با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

‌وی در این نشست که نماینده وزارت امور خارجه در استان نیز حضور داشت؛ خواستار توسعه دیپلماسی استانی شد و بر گسترش روابط با استان‌های همجوار و تسریع در فرآیند بازگشایی مرز‌های هلاله شمالی و چنگوله تأکید کرد.

‌کرمی در ادامه با اشاره به ضرورت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات تجاری، زیارتی و گردشگری پیشنهاد داد؛ کنسولگری ایران در عراق و کنسولگری عراق در ایلام راه‌اندازی شود.

‌عراقچی در خصوص درخواست‌ها و مطالبات استاندار ایلام، قول مساعد داد.