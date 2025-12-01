پخش زنده
امسال بیش از ۲۳۰ کیلومتر از معابر روستایی سیستان و بلوچستان در هشتماهه گذشته بهسازی و آسفالت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان گفت: با جذب کامل سهمیه قیر یارانهای استان معادل با ۲۶۳ میلیارد تومان، زمینه اجرای عملیات عمرانی در روستاهای استان بهطور بیسابقهای فراهم شد.
امین عدیلی با اشاره به عملکرد ممتاز استان در جذب اعتبارات ملی افزود: با تامین قیر ۲۹۰ روستای استان تحت پوشش اجرای طرحهای هادی قرار گرفتند و از این میان، ۲۲۰ روستا از اعتبارات قیر یارانهای برای عملیات آسفالت و بهسازی معابر بهرهمند شدند.
وی در ادامه با اشاره به بهبود شاخصهای توسعه روستایی افزود: بر اساس آخرین ارزیابیها، شاخص برخورداری استان از طرح هادی به ۲۴ درصد رسیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان افزود: این رقم نسبت به سال گذشته رشد داشته و بیانگر تأثیر مستقیم جذب اعتبارات و تقویت فرایندهای برنامهریزی روستایی است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: استان در سال گذشته موفق به کسب رتبه نخست کشور در جذب اعتبار قیر رایگان شد و امسال نیز این روند با قدرت ادامه یافته است.