پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر نقش مؤثر سینما و هنر در ترویج مفاهیم محیط زیستی گفت: هنر بهطور عام و فیلمهای مستند بهطور خاص میتواند زبان مشترک همه گروههای هدف در حوزه محیط زیست باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری در نخستین نشست از سلسله برنامههای به وقت زمین که با اکران مستند شهر زنده به کارگردانی لیلا فولادوند و محمدحسین نظری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، افزود: امیدواریم روند تولید مستندهای محیط زیستی بهسمتی حرکت کند که شاهد آثار پربارتر و اثرگذارتری در این حوزه باشیم؛ همانگونه که مستند شهر زنده از جمله آثار ارزشمند در حوزه تنوع زیستی تهران به شمار میرود.
او ضمن قدردانی از دانشگاه تربیت مدرس برای میزبانی این رویداد افزود: اکران منظم مستندهای محیط زیستی، چه داخلی و چه خارجی، میتواند نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و اثرگذاری بر مخاطبان داشته باشد.
انصاری با اشاره به اینکه مستندهای محیط زیستی میتوانند میان دانش تخصصی زیست بوم و فهم عمومی پل بزنند، گفت:رشد آگاهی مردم، تغییر رفتار در مواجهه با مسائل محیط زیست، افزایش حساسیت اجتماعی و مطالبهگری از نتایج مهم این آثار است.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بهرهگیری از زبان هنر برای بیان چالشهای محیط زیستی هستیم؛ مستندهای محیط زیستی میتوانند موضوعات پیچیده علمی را به زبانی قابل درک برای عموم مردم و همچنین مدیران و تصمیمگیران ارائه کنند.
در ادامه این نشست، لیلا فولادوند تهیهکننده مستند شهر زنده با اشاره به ظرفیت اثرگذار مستندسازی گفت: مستندها میتوانند آگاهی را از سطح احساس به سطح دانش برسانند. اکران مستندهای جدی در جهان توانسته برخی موضوعات محیط زیستی را به مسائل ملی و حتی جهانی تبدیل کند.
وی افزود: پخش مستند تنها یک کار فرهنگی یا علمی نیست؛ بلکه اقدامی مؤثر در سیاستگذاری و افزایش فهم عمومی است. مردم باید بدانند رفتار روزمرهشان بر محیط زیست تأثیر میگذارد و حیات فقط محدود به جنگلها و پارکهای ملی نیست؛ شهری بدون تنوع زیستی نمیتواند پایدار بماند.