معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: شیر مادر ، سرمایه بانک شیر خوزستان است و برای نوزادان نارس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار کرد: بانک شیر مادر محلی است که به گرد آوری، آماده سازی و ذخیره سازی صحیح شیر‌های اهدائی مادران می‌پردازد وشیر اهدائی را جهت ارائه به شیر خوارانی غیر از فرزندان (مادران اهدا کننده) آماده و امن می‌سازد. بانک شیر تنها از مادرانی شیر می‌پذیرد که علاوه بر نیاز فرزند خود شیر برای اهدا دارند.

وی افزود: همچنین طبق استفتاء انجام شده از دفتر مقام معظم رهبری و اصول فقه شیعه مصرف شیر مادر اهدائی برای شیر خوار دیگر مجاز بوده و هیچ منع شرعی ندارد و منجر به ایجاد برادر و خواهر رضائی نمیگردد.

دکتر شریفی بیان داشت: دلیل اصلی نیاز به مصرف شیر بانک شده این است که مادران نوزادان نارس و پرخطر به لحاظ شرایط بحرانی و مشکلات متعددی که خود دارند ممکن است تا روز‌ها امکان تغذیه نوزادان خود را با شیر خود نداشته باشند و آنها نیاز به زمان برای برقراری شیر داشته باشند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‌گوید: روز‌های اول برای تغذیه نوزاد بسیار کلیدی بوده و اغلب موارد برای رفع کمبود شیر مادر از شیر مصنوعی استفاده می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان تصریح کرد: متاسفانه مصرف شیر خشک نوزادان را با بروز عوارض متعددی از جمله انتروکولیت نکروزان مواجه میکند که خود منجر به بستری طولانی‌تر نوزادان و سایر تبعات منفی ناشی از آن است، ضمن اینکه عدم تغذیه با شیر مادر باعث ۱۱ درصد مرگ کودکان و ۸۰۰ هزار مرگ کودکان زیر ۵ سال در جهان می‌شود.

دکتر شریفی اظهار داشت: هدف از ایجاد بانک شیرمادر: تهیه و آماده سازی شیرمادر جهت استفاده نوزادان نارس یا بیماری که که در بیمارستان‌ها بستری و از این نعمت گران بها محروم هستند.

• از سلامتی عمومی خوبی برخوردار بوده و طی ۱۲ ماه گذشته زایمان کرده باشند، خوش اخلاق و مسلمان باشد.

• همسر مادر اهدا کننده در جریان امر بوده و رضایت داشته باشد.

• به طور مرتب و عادی از دارو و مکمل‌های گیاهی استفاده نکنند.

• از سیگار و تنباکو، الکل و یا مواد مخدر و روانگردان استفاده نکنند.

• تست سرولوژی مثبت از نظر بیماری ایدز، هپاتیت B، هپاتیت C، CMV یا سیفلیس نداشته باشد و یا شریک زندگی او در معرض خطر بیماری ایدز نباشد.

• در طی ۱۲ ماه اخیر، پیوند اعضا یا تزریق خون نداشته باشند.

• توانایی دوشیدن و ذخیره سازی صحیح شیر در منزل را داشته باشد.

• فرزند مادر اهدا کننده سالم و بدون زردی باشد.

زمان مناسب برای اهدا شیر

دکتر مهرداد شریفی تاکید کرد: مادران بهتر است تا حدود ۴-۳ هفته بعد از تولد و شیر دادن به نوزاد صبر کرده و سپس در جهت اهدا شیر اقدام کنند.

وی افزود: در راستای ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها، خدمات و سواد سلامت و به منظور کاهش مرگ نوزادان عملکرد این معاونت در تقویت بانک شیرمادر از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون به شرح زیر است:

۱- تشکیل یک جلسه به صورت مجازی (وبیناری) جهت کارشناسان سلامت کودکان/ نوزادان و مشاورین شیردهی شهرستان‌ها در تاریخ ۹/۷/۱۴۰۴.

۲- تشکیل و برگزاری ۴۵ جلسه آموزشی حضوری جهت ۱۳۲۵ گیرنده خدمت (پزشک /ماما/مراقب سلامت و بهورزان) توسط کارشناسان سلامت کودکان/ نوزادان ستاد و مشاورین شیردهی شهرستان ها.

۳- برگزاری ۵۲۷ جلسه آموزشی جهت مادران شیرده دارای کودک زیر یک سال توسط ارائه دهندگان خدمت و آموزش ۱۰۱۴۳ مادر در خصوص ترغیب به اهداشیرمادر به بانک شیر (۳۹۵۳ آموزش گروهی و ۶۱۹۰ نفر آموزش چهره به چهره).

۴- جمع آوری ۳۰۷ لیتر شیر و اهدا به بانک شیرمادر مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهواز توسط ۱۳۵ مادر از ابتدای سال جاری تا کنون (همکاری بخش بهداشت و بیمارستان ها)