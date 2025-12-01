به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ادارۀ آموزش دوره اول متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: دوازدهمین دوره جشنواره ملی استعدادیابی و هویت‌یابی نوجوان خوارزمی و شبکه یادگیری دانش‌آموزان با شعار "رویدادی درون‌مدرسه‌ای" و با رویکرد "استیم، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی" در استان آغاز شد.

وجیهه لوح موسوی با اشاره به اهمیت این جشنواره در مسیر مهارت‌آموزی و استعدادپروری دانش‌آموزان، افزود: این رویداد ملی به‌منظور اجرای زمینه‌های خلاقیت، تقویت هویت فردی و علمی و تحقق عدالت آموزشی در بستر فعالیت‌های مدرسه‌محور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای کیفیت‌بخشی به فرآیند یاددهی و یادگیری، تنها رویداد رسمی مورد تأیید و حمایت دوره اول متوسطه، جشنواره ملی استعدادیابی و هویت‌یابی نوجوان خوارزمی است و مدارس باید برنامه‌های خود را با محوریت این جشنواره دنبال کنند.

رئیس ادارۀ آموزش دوره اول متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان در تشریح برنامه زمانی این دوره گفت: فرایند ثبت‌نام دانش‌آموزان از مهرماه آغاز شده و تا ۳۰ دی ادامه دارد و همچنین بارگذاری آثار دانش‌آموزی از ابتدای آذر تا ۳۰ بهمن در سامانه پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه داوری درون‌مدرسه‌ای آثار تا ۲۵ اسفند اجرا می‌شود و پس از آن داوری منطقه‌ای تا ۳۰ فروردین ادامه خواهد داشت، افزود: در نهایت داوری استانی نیز تا ۲۰ اردیبهشت اجرا می‌شود تا برگزیدگان استان معرفی شوند.

رئیس ادارۀ آموزش دوره اول متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به سامانه رسمی جشنواره گفت: تمام مراحل ثبت‌نام، بارگذاری آثار و پیگیری‌ها از طریق سامانه my.medu.ir اجرا می‌شود و مدارس می‌توانند با ورود به این سامانه فرآیند‌ها را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: کانال رسمی جشنواره در پیام‌رسان شاد با شناسه @nojavan_kharazmi فعال است و آخرین اطلاعیه‌ها، دستورالعمل‌ها و آموزش‌های لازم برای دانش‌آموزان و مدارس در آن منتشر می‌شود.