سرپرست اداره پارک ملی خشکی- دریایی بوجاق از اجرای رزمایش خروج خودروها از محدوده این پارک ملی با هدف جلوگیری از آسیب بیشتر به این زیستگاه مهم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ یعقوب رخشبهار گفت: مانور خروج خودروهای گردشگران از محدوده امن پارک ملی خشکی- دریایی بوجاق که با استقبال گردشگران مواجه شد، با همکاری گروه پیشگامان محیط زیست کیاشهر اجرا شد.
وی هدف از اجرای این رزمایش را کاهش تردد در زیستگاههای حساس پارک ملی بوجاق و پیشگیری از خسارت به گونههای باارزش گیاهی و جانوری این پارک عنوان کرد و افزود: کارشناسان محیط زیست با توضیح خطرات ورود به این پارک ملی و وارد آمدن خسارت به زیستگاههای پرندگان مهاجر برای گردشگران، آنها را به محدوده گردشگری پارک هدایت کردند.
رخش بهار گفت: اجرای منظم این مانورها نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی و حفاظت از اکوسیستم پارک دارد.