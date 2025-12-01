فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی زنجان اعلام کرد: با گزارش مردمی، نیروهای یگان حفاظت استان زنجان موفق شدند در روستایی در بخش مرکزی زنجان، محل یک حفاری غیرمجاز را کشف و مجموعه‌ای از ادوات پیشرفته حفاری را ضبط کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ ناصر حبیبیان گفت: در پی گزارش‌های مردمی و اقدامات اطلاعاتی نیروهای یگان حفاظت این اداره‌کل، محل حفاری غیرمجاز در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان زنجان شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: در جریان این عملیات، ادوات حفاری پیشرفته شامل موتور برق، بالابر، دژبر، دیلم و انواع پتک از متخلفان کشف و ضبط شد.

وی گفت: با هدایت و حضور میدانی فرمانده یگان حفاظت و تلاش شبانه‌روزی نیروها، فعالیت حفاران غیرمجاز متوقف و محل مورد نظر تحت حفاظت قرار گرفت.

سرهنگ حبیبیان تأکید کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان زنجان با قاطعیت با هرگونه اقدام غیرمجاز در حوزه حفاری و تخریب آثار تاریخی برخورد می‌کند و از عموم مردم خواست در صورت مشاهده‌ی موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره‌های تماس اداره‌کل اطلاع دهند.

گفتنی است پرونده‌ی این تخلف جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده و بررسی‌های کارشناسی برای احراز وجود احتمالی آثار تاریخی در محل یادشده ادامه دارد.