سخنگوی وزارت صمت خبر داد؛
شارژ ۴۰ همتی حساب قطعهسازان کشور
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۴۰ هزار میلیارد تومان حساب قطعهسازان شارژ شده است. این مبلغ به حساب قطعهسازان مستقیم واریز شده و هیچ گردشی در حساب خودروسازان ندارند.
، عزتالله زارعی افزود: دو منبع بانکی به ارزش هر کدام ۲۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از خودروسازان پیشبینی شده است که هفته گذشته سازوکار اجرایی آن ابلاغ شد.
وی ادامه داد: طبق این سازوکار، قطعهسازان به بانک معرفی میشوند و بانک منابع مالی را مستقیماً به حساب قطعهساز واریز میکند. این وجوه در حساب خودروساز گردش نخواهد داشت.
زارعی گفت: با این روش، منابع مالی بدون واسطه در اختیار قطعهساز قرار میگیرد و انتظار میرود با سرعت عمل بیشتر، تکالیف محولشده در حوزه تولید و تأمین قطعات انجام شود.