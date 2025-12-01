پخش زنده
امروز: -
در ۱۷ نقطه از محورهای آذربایجانغربی امسال روشنایی ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: در هشت ماه گذشته در ۱۷ نقطه از محورهای استان روشنایی نقطهای اجرا شده است.
جعفر صادقیپور افزود: این روشنایی نقطهای در تقاطعها، دوربرگردانها و مناطق مسکونی ۱۷ نقطه از محورهای ارتباطی استان از جمله محور ارومیه-سلماس (تقاطع سلطانآباد)، ارومیه- گلمان، ارومیه- مهاباد (تقاطع دیزجدول) و خوی- سلماس (تقاطع ملاجنود) اجرا و برای این پروژهها ۹ میلیارد تومان هزینه شده است.
صادقی پورتصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال در ۱۳ نقطه دیگر روشنایی نقطهای اجرا میشود.
وی، با اشاره به اینکه در این مدت ۴۷ کیلومتر حفاظ ایمنی در محورهای ارتباطی استان نصب و بازسازی شده است، گفت: این میزان شامل بلوک مفصلی و گاردریل بوده که برای اجرای آن ۲۵۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی افزود: محورهای ارومیه- سلماس، ماکو- خوی و ارومیه- مهاباد از جمله مسیرهایی هستند که حفاظ ایمنی در آن اجرا و نصب شده است.
صادقی پور اضافه کرد: این اقدامات با هدف کاهش تصادفات و افزایش ضریب ایمنی محورهای ارتباطی استان اجرا میشود و تا پایان سال نیز این عملیات ادامه خواهد داشت.