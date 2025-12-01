رئیس جمهور، اصلاح نظام آموزشی در راستای بهبود روابط اجتماعی افراد را یک ضرورت فوری دانست و گفت: یادگیری مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله، به تغییر شیوه آموزش و پرورش وابسته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اختتامیه دومین اجلاسیه بین‌المللی «خانواده، آینده، پیوند‌های پایدار» صبح امروز دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۴، با سخنرانی مسعود پزشکیان در تالار وحدت برگزار شد.

رئیس جمهور در این مراسم اصلاح نظام آموزشی در راستای بهبود روابط اجتماعی افراد را یک ضرورت فوری دانست و گفت: یادگیری مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله، به تغییر شیوه آموزش و پرورش وابسته است. برخی خانواده‌ها می‌خواهند فرزندانشان با ثبت‌نام در مدارس خاص نخبه شوند، اما نخبه‌ها نیز بدون شبکه انسانی و مهارت کار گروهی موفق نمی‌شوند. بچه‌ها باید با مشکلات روبه‌رو شوند تا مهارت حل مسئله را بیاموزند. در جامعه لزوما مثل فضای خانواده کسی ناز آنها را نمی‌کشد و ممکن است چالش و تلنگری باعث شود به فکر تغییر شرایط بیفتند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت آموزش مبانی شکل‌گیری و استمرار خانواده، صداقت را نخستین شرط ایجاد پیوند‌های پایدار در جامعه دانست و گفت: تمام انسان‌ها باید با یکدیگر صادق باشند و به هم راست بگویند. اگر این صداقت در نهاد خانواده شکل بگیرد، پیوند‌هایی ایجاد می‌شود که هیچ ویروس یا مسئله‌ای در آن رخنه نخواهد کرد و روابط آن بسیار ناگسستنی خواهند بود.

آقای پزشکیان، صداقت و راستی را رکن تحکیم خانواده و روابط مبتنی بر ویژگی‌های ظاهری را سست توصیف و تصریح کرد: وقتی اعضای جامعه و خانواده هدف و جهت‌گیری مقدسی داشته باشند، ارتباطات آنها استحکام می‌یابد و در هیچ شرایطی دچار مشکل نخواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به تغییر سبک زندگی در برخی خانواده‌ها، افزود: در گذشته تشریفات امروزی وجود نداشت؛ زندگی‌ها ساده شکل می‌گرفت و زن و شوهر تا پای جان برای یکدیگر می‌ایستادند. مهریه‌های نجومی نداشتیم و زندگی بر پایه ارزش‌های الهی و معنوی شکل می‌گرفت، نه مظاهر دنیوی.

آقای پزشکیان در ادامه با تأکید بر نقش بنیادین خانه، خانواده، محله و مدرسه در جهت‌دهی به افراد و جامعه گفت: افراد در جامعه سلیقه‌ها و نظرات مختلفی دارند و ما باید تحمل این تفاوت‌ها را بیاموزیم. این قاعده در زندگی زناشویی و تعاملات سیاسی نیز صادق است. نباید به دلیل اختلاف‌نظر، یکدیگر را دشمن ببینیم. نباید دشمن یکدیگر باشیم و به جای دعوا باید تعامل کنیم و عملکرد ما مورد مقایسه قرار بگیرد که چه مقدار اثرگذار بوده است. اگر کسی با ما مخالفت کرد، نباید دعوا کنیم یا قواعد را به هم بزنیم. تفاوت نگاه‌ها به معنای ضدیت دیگران با ما نیست.

آقای پزشکیان سختی‌های زندگی را به مسیر صعود به قله تشبیه کرد و ادامه داد: سختی‌ها درس‌آموزند. خانواده مستحکم خانواده‌ای است که اعضایش دست در دست هم بگذارند تا به اهداف مشترک و قله برسند. ازدواج پیمانی است که زن و مرد باید به آن پایبند باشند و حتی نسبت به مسئولیت خود در برابر جامعه متعهد بمانند.

رئیس جمهور با ابراز افتخار از زندگی در جامعه‌ای مبتنی بر باور‌های الهی اظهار کرد: با تهدید و امر و نهی نمی‌توان جامعه را تغییر داد. قرآن و احادیث تأکید می‌کنند که هرکس برای اصلاح جامعه قدم برمی‌دارد، ابتدا باید خود را اصلاح کند. پیام‌های ما باید در رفتارمان دیده شود. اگر بتوانیم خود را اصلاح کنیم، الگوی خوبی برای جامعه خواهیم بود؛ الگویی که دیگران با اشتیاق از آن یاد خواهند کرد.

در بخشی از این اجلاسیه دو تمبر یادبود و چند کتاب مرتبط با دومین اجلاسیه بین‌المللی «خانواده، آینده، پیوند‌های پایدار» رونمایی و از غلامعلی افروز به عنوان فعال برگزیده حوزه خانواده با اهدای لوح طوبی قدردانی شد.

همچنین، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در ابتدای این مراسم، گزارشی از روند برگزاری این همایش بین‌المللی و دستاورد‌های آن ارائه کرد.