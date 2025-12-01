دانشگاه کاشان با پنج دهه سابقه درخشان نه تنها به عنوان یک نماد علمی بلکه به عنوان ۱۰۰ مرکز آموزش عالی برتر جهان و ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رییس دانشگاه کاشان با تأکید بر اینکه دانشگاه کاشان به عنوان یک دانشگاه در تراز ملّی و بین المللی و نه شهرستانی مطرح و مایه مباهات مردم منطقه کاشان است، افزود: دانشگاه کاشان در بین ۱۰۰ دانشگاه آسیا در کنار دانشگاه‌های مهم ژاپن، چین و کره جنوبی قرار دارد و این دانشگاه از سال ۱۳۹۵ تاکنون جزو یک درصد دانشگاه‌های برتر جهان به عنوان یکی از شاخص‌های تراز بین‌المللی قرار گرفته است.

بهزاد سلطانی، لایدن با ۳۰ شاخص بسیار مهم را یکی دیگر از نظام‌های خیلی ارزشمند رتبه‌بندی دانشگاه‌ها دانست و گفت: کیفیت پژوهش و استناد مقاله‌های علمی به آن از مهم‌ترین شاخص‌های این نظام رتبه‌بندی است که دانشگاه کاشان با توجه به این شاخصه در بین کل دانشگاه‌ها (صنعتی و جامع) رتبه نخست را کسب کرده است.

هم اکنون دانشگاه کاشان بیش از ۹ هزار و پانصد دانشجو قریب به ۲۰۰ رشته گرایش در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و ۳۱۰ عضو هیئت علمی تمام وقت دارد.