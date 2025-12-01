امروز برخی ازهنرمندان پشیمانی می‌گویند و دریافته‌اند که هویت و تعلق به مردم و وطن، ارزشمندتر از هر شهرتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ چند سال پیش، برخی از ستاره‌های سینمای ایران، وطن و مردمی را که پشتوانه موفقیتشان بودند ترک کردند، اما غربت، شهرت و امنیت مورد انتظار را به همراه نداشت.

هنرمندان در غربت شرایط آن طور که فکر میکردند پیش نرفت هم از شبکه‌های رانده شدند و هم محبوبیتشان را از دست دادند.

حالا که به تنگ آمده‌اند دوباره هوای وطن به سرشان کرده و از کرده‌ی خود پشیمان هستند.