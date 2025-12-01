پخش زنده
رئیس جمهور با صدور حکمی آقایان حامد تقدیری، سید محمد بطحایی، ابراهیم نورمحمدی و خانم فاطمه قاسم پور را بهعنوان اعضای حقیقی جدید شورای عالی نوجوانان و جوانان منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، مسعود پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب حجتالاسلام والمسلمین حامد تقدیری، سیدمحمد بطحایی، ابراهیم نورمحمدی، فاطمه قاسمپور به عنوان اعضای حقیقی جدید شورای عالی نوجوانان و جوانان تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال با حضور فعالانه در جلسات شورا و تشریک مساعی سایر اعضای محترم ضمن بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای موجود در فراهم نمودن زمینههای رشد و تقویت مشارکت فعال نوجوانان و جوانان در عرصههای مختلف کشور و پیشبرد اهداف عالیه آن شورا مجدانه کوشا باشید.
متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حامد تقدیری
جناب آقای سیدمحمد بطحایی
جناب آقای ابراهیم نورمحمدی
سرکار خانم فاطمه قاسمپور
در اجرای بند (۲۴) و تبصره (۲) ماده (۳) اساسنامه شورای عالی نوجوانان و جوانان مصوب ۸ خرداد ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه جلسه مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۴ آن شورا و نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، سرکار عالی، به موجب این حکم برای مدت سه سال به عنوان عضو شورای عالی نوجوانان و جوانان، منصوب میشوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی، با حضور فعالانه در جلسات شورا و تشریک مساعی سایر اعضای محترم ضمن بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای موجود در فراهم نمودن زمینههای رشد و تقویت مشارکت فعال نوجوانان و جوانان در عرصههای مختلف کشور و پیشبرد اهداف عالیه آن شورا مجدانه کوشا باشید.
توفیقات روزافزون آنجناب/ سرکار عالی را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران»