مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: خانههای اجارهای ویژه زوجهای جوان تا پایان امسال تامین میشود.
مدیر کل راه و شهرسازی فارس در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، گفت: برای کمک به خانه دار شدن زوجهای جوان، طرح مسکن اجارهای با یک سوم اجاره واقعی در کشور اجرا میشود که از ۱۰ هزار سهمیه، ۵۶۰ سهمیه به فارس اختصاص داده شده است.
محمد مهدی عبدالهی با بیان این که بر اساس بند ۶ بیستمین مصوبه شورای مسکن کشور مرحله نخست این طرح باید تا عید امسال اجرا شود افزود: زمینهای تحت مالکیت وزارت راه و شهرسازی که در استانها زیر نظر سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید است با واحدهای آپارتمانی آماده در شهر تهاتر میشود.
وی ادامه داد: زوجهایی میتوانند از این طرح بهرهمند شوند که حداکثر ۵ سال از مدت عقد ازدواج آنها گذشته و جز دهک یک تا شش باشند.
چگونگی ثبت نام در این طرح پس از تامین زمین اعلام میشود.