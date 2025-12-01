گزارش عملکرد تسهیلات قانون جهش تولید مسکن نشان می‌دهد بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی برای دریافت وام به بانک‌ها معرفی شده‌اند و روند انعقاد قرارداد‌ها در نیمه نخست امسال شتاب گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گزارش جدید سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن حاکی است تا ابتدای آذرماه امسال، دو میلیون و ۶۲۷ هزار واحد مسکونی برای اخذ تسهیلات قانون جهش تولید مسکن به بانک‌ها معرفی شده است.

از این تعداد، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد موفق به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی شده‌اند.

بیشترین سهم معرفی‌شده‌ها مربوط به ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله با تعداد ۹۸۶ هزار و ۸۷۲ واحد است.

از میان این بخش نیز بیش از ۵۱۷ هزار واحد وارد مرحله عقد قرارداد شده‌اند.

تسهیلات جهش تولید مسکن پنج گروه اصلی شامل اراضی ۹۹ ساله، خودمالک شهری، خودمالک روستایی، بافت فرسوده و مشارکتی را پوشش می‌دهد.

در بخش حمایت از مستأجران نیز روند پرداخت وام ودیعه مسکن رشد قابل توجهی داشته است.

بر اساس داده‌های سامانه، از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۲۰ هزار فقره وام اجاره به ارزش ۱۳۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

تنها در شش ماه اخیر ۲۶۴ هزار و ۶۱۷ فقره از این تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط رسیده است.

سقف منابع در سال جاری از ۸۰ همت به ۲۲۰ همت افزایش یافته که موجب تسریع پرداخت‌ها شده است.

در حال حاضر سقف فردی وام ودیعه برای مستأجران ۲۷۵ میلیون تومان در تهران، ۲۱۰ میلیون در کلانشهرها، ۱۵۰ میلیون در سایر شهرها و ۵۵ میلیون تومان در روستاها تعیین شده است.