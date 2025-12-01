مأموران انتظامی سیستان و بلوچستان موفق به کشف بیش از ۹۰ هزار پاکت سیگار قاچاق شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۷۲ ساعت گذشته موفق به کشف ۹۶هزار و ۵۱۲ پاکت سیگار شدند.

سردار علیرضا دلیری افزود: کارشناسان مربوطه ارزش محموله کشف شده را بیش از ۱۱میلیارد ریال برآورد کردند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا نه نفر متخلف دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان همچنین از کشف بیش از ۱۵۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان خبر داد و گفت: در این رابطه ۱۲ دستگاه خودروی متخلف توقیف شدند.

به نقل از انتظامی استان کارشناسان ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق را ۷۲ میلیارد ریال عنوان کردند و ۱۳متهم نیز دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.