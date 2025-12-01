مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به تداوم فعالیت برخی اتباع خارجی در بازار پرندگان زینتی خلیج فارس، بر ضرورت ساماندهی فوری، تقویت نظارت‌ها و جلوگیری از هرگونه خرید و فروش غیرمجاز گونه‌های حیات‌وحش تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباس‌نژادگفت: بازار خلیج فارس یکی از نقاط حساس در تبادلات پرندگان زینتی در پایتخت است و گزارش‌هایی مبنی بر حضور فعال اتباع غیرایرانی در این بازار دریافت شده که در برخی موارد همراه با فروش غیرمجاز پرندگان وحشی و شکاری بوده است.

وی افزود: حفاظت از تنوع زیستی اولویت جدی محیط زیست استان تهران است و با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قاطع و قانونی خواهیم داشت.

عباس‌نژاد با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش پایش‌های میدانی و اجرای گشت‌های مشترک با نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط گفت: همه فعالان این بازار ـ چه ایرانی و چه غیرایرانی ـ ملزم به رعایت قوانین شکار و صید هستند و فعالیت افراد فاقد مجوز در هر سطحی ممنوع بوده و به‌صورت قضایی پیگیری خواهد شد.

وی همچنین بر اهمیت فرهنگ‌سازی، آگاه‌سازی و نظارت مستمر برای جلوگیری از قاچاق گونه‌های بومی تأکید کرد و افزود: بازار خلیج فارس باید به فضایی قانونمند و تحت کنترل تبدیل شود تا هم حقوق فعالان مجاز حفظ شود و هم از تهدید علیه جمعیت پرندگان وحشی و گونه‌های ارزشمند جلوگیری به‌عمل آید.

