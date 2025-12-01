پخش زنده
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور گفت: امسال از میان دانشآموزان دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی، ۱۲ نفر رتبههای برتر کنکور و دو هزار نفر رتبه زیر هزار کسب کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در پیامرسان «ایکس» (توئیتر سابق) از موفقیت چشمگیر دانشآموزان دارای معلولیت در کنکور سراسری سال جاری خبر داد.
به گفته وی از میان دانشآموزان دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی، امسال شاهد کسب ۱۲ رتبه برتر و دو هزار رتبه زیر هزار هستیم. این نتایج تجلی اراده و نشانه استعدادهایی است که با وجود محدودیتها، راه تلاش و پیشرفت را انتخاب کردهاند؛ هیچ محدودیتی نمیتواند مانع اراده آنان شود.
بر اساس این گزارش، مراسم «طلوع توانمندی نسل فردا» با هدف تجلیل از استعدادهای برتر دارای معلولیت برگزار شد. در این مراسم از چهرههایی همچون «غزل بهرامی» و «ادریس فتحی» که با وجود محدودیتهای جسمی، مسیر موفقیت را طی کردهاند، تقدیر شد.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: باید روایتهای الهامبخش این جوانان بیش از پیش شنیده شود و فرصتهای بیشتری برای حضور و مشارکت آنان در حل مسائل کشور فراهم گردد. رویکرد دولت چهاردهم نیز بر انعکاس صدای گروههای متنوع جامعه از جمله افراد دارای معلولیت در فرآیند تصمیمگیریهای مختلف است.
بهروزآذر همچنین با اشاره به انتخابات پیشروی شوراهای اسلامی شهر و روستا، آن را فرصتی برای افزایش مشارکت افراد دارای معلولیت دانست و افزود: تشویق آنان به حضور فعال در انتخابات میتواند نمادی از فراگیری اجتماعی باشد. ایران برای همه ایرانیان است و هیچ محدودیتی نباید مانع حضور و نقشآفرینی این قشر شود.