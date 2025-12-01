پخش زنده
رئیس مجتمع پرتو فرایند شمالغرب کشور در بناب گفت: استفاده از فناوری پرتودهی در بخشهای مختلف کشور از جمله شهرستان بناب در حال توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، توکل توحیدی در بازدید فرمانداران شهرستانهای بناب و آذرشهر، مدیران جهاد کشاورزی جنوب استان و جمعی از صاحبان صنایع خشکبار از مجتمع پرتودهی شمالغرب کشور افزود: در مجتمع پرتودهی شمالغرب کشور، یک سامانه صنعتی ثابت چندمنظوره مستقر است که توان پرتودهی محصولات غذایی، پزشکی و بهداشتی را دارد.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش کاربرد فناوریهای هستهای در زندگی مردم ادامه داد: این سامانه با استفاده از پرتوهای گاما موجب افزایش ماندگاری، کاهش آلودگیها و ارتقای کیفیت محصولات میشود.
توحیدی درباره سامانه پرتابی مستقر در شهرستان آذرشهر اظهار کرد: با توجه به اینکه آذرشهر یکی از قطبهای اصلی تولید غلات و حبوبات استان محسوب میشود، بهرهگیری از سامانه پرتابل پرتودهی در این منطقه بهطور چشمگیری میتواند ضایعات را کاهش داده و قابلیت انبارداری محصولات را افزایش دهد.
رئیس مجتمع پرتو فرآیند شمال غرب کشور (بناب) اظهار کرد: در جلسه مشترک با فرمانداران و مسئولان جهاد کشاورزی مقرر شد همکاریهای گستردهتری در زمینه پرتودهی محصولات غذایی، خشکبار و سایر تولیدات منطقه انجام شود تا صنایع جنوب استان بتوانند از مزایای این فناوری نوین بهرهمند شوند.
توحیدی گفت: هدف ما ارائه خدمات دقیق، استاندارد و مطمئن به تولیدکنندگان است تا سهم فناوری هستهای در بهبود کیفیت زندگی مردم بیش از گذشته نمایان شود.
فرماندار بناب هم در جریان بازدید از مجتمع پرتودهی شمالغرب کشور گفت: پرتودهی محصولات غذایی و کشاورزی یکی از نیازهای مهم منطقه است و خوشبختانه این مجتمع توانسته نقش مؤثری در کاهش ضایعات، افزایش ماندگاری و ارتقای کیفیت محصولات ایفا کند.
محمدحسین قلعهای با اشاره به همکاریهای شکلگرفته میان فرمانداریها، جهاد کشاورزی و صاحبان صنایع افزود: وجود سامانه پرتودهی ثابت در بناب و سامانه پرتابی در آذرشهر یک ظرفیت ارزشمند برای غرب و جنوب استان است و ما از توسعه این خدمات بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان و صنایع خشکبار کاملاً پشتیبانی میکنیم.