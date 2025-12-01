پخش زنده
نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه دشمنان به شدت با وحدت حوزه و دانشگاه مخالف هستند، بر ضرورت برگزاری نشستهای مشترک بین این دو نهاد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله محمدی لائینی در نشست شورای برنامهریزی روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: وحدت، چه میان حوزه و دانشگاه و چه در هر زمینه دیگری، مورد مخالفت شدید دشمنان ماست و دستهای پنهان و آشکار آنها برای جلوگیری از شکلگیری چنین برنامههایی تلاش میکنند تا مانع از تأثیر بیرونی در راستای تقویت وحدت شوند.
وی با بیان اینکه ما نیز باید مسئله را بسیار جدی بگیریم، افزود: دانشگاه و حوزه، هر دو از ارکان فکری، علمی، دینی و ارزشی جامعه هستند. اگر این دو به هم نزدیک شوند، خودبهخود در مردم، یک هماهنگی دیدگاه و تقارب ایجاد میشود.
آیتالله محمدی لائینی گفت: همین که در این ایام اخباری منتشر شود مبنی بر برگزاری نشست مشترک حوزه و دانشگاه، بازتاب مثبتی در افکار جامعه میگذارد.
نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین بیان کرد: اما اینکه وحدت بین حوزه و دانشگاه چگونه و در چه حدی باید باشد، اینکه آیا واقعاً این دو نهاد با همدیگر وحدت دارند یا خیر، و آیا وحدت در این ۴۰ سال کمتر شده یا بیشتر، خود موضوعی قابل بررسی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: باید کارگروه یا دبیرخانهای مشخص شود تا کارکرد این وحدتسازیها را از سال شهادت شهید مفتح (حدود ۱۳۴۰) تاکنون بررسی کند.
وی ادامه داد: در مجموع نمیتوانیم بگوییم چیزی که اکنون کامل و صددرصد نیست، پس حتماً بیفایده است. ما در نقطه صفر نیستیم. بسیاری از موضوعات دیگر دهههاست که درباره آنها بحث، گفتوگو و نشستهای کلان برگزار میشود و اثر آن را دیدهایم. نباید فراموش کنیم که در مقابل یک جنگ رسانهای، تبلیغاتی و شناختی بزرگ غربیها هستیم؛ آنها با ارزشهای ما مبارزه و مقابله میکنند.
آیتالله محمدی لائینی با بیان اینکه باید بدانیم این راه، راه درستی است، گفت: ممکن است توفیقات ما در این سالها زیاد نباشد، اما کمبودن توفیقات نباید اصل موضوع را زیر سؤال ببرد. ما نباید به اصل موضوع شک کنیم. بلکه باید این مسئله را عینیتر، با وسعت و کیفیت بهتری پیگیری کنیم.
وی با تأکید بر اینکه نشست اساتید حوزه و دانشگاه یا نشست با متفکران غربگرا لزوماً نباید منحصر به حوزه و دانشگاه باشد، عنوان کرد: ما در داخل حوزه نیز اساتیدی داریم که تفکرشان غربگرایانه است و در دانشگاه هم دو دسته فکری وجود دارد.
نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: میخواهیم این دو تفکر را بسنجیم؛ تفکری که میگوید ما باید حتماً به کاروان غرب متصل شویم، در مقابل تفکری که معتقد است میتوانیم روی پای خودمان بایستیم. مفاهیمی مانند غربزدگی، آزادی، حرمت اسلامی، مقاومت، متکی به ملت بودن، اقتصاد مقاومتی، وحدت و انسجام روزافزون در مقابل دشمن و داشتن ایران قوی، امروز محل جنگ جدی این دو تفکر هستند.
آیت الله لائینی خاطرنشان کرد: اینکه این دیدگاهها را چگونه باید در قالب مناظره، مباحثه یا مذاکره دوستانه به بحث بگذاریم، خود یک موضوع است. باید بحث از وحدت حوزه و دانشگاه فراتر رود و به وحدت تفکر ناب دینی در مقابل تفکر غربزدگی تبدیل شود. نشستهای مشترک میتواند هم وحدت ایجاد کند و هم دیدگاه و تصور دو طرف از یکدیگر را مثبتتر کند.
وی با بیان اینکه هر چه از هم دورتر باشیم، تصورات ما از یکدیگر مستعد سوءتفاهم بیشتری میشود، اعلام کرد: پاسخ به شبهات یک ضرورت است، اما پاسخ به شبهات به معنای پاسخ به مسائل سطحی بدون توجه به ساختار اصلی معرفتی است. تا آن ساختار اصلی شکل نگیرد، بسیاری از این شبهات با اصل آن ساختار همخوانی ندارد. در حال حاضر اغلب فقط به شبهات پرداخته شده و به آن ساختار توجه نشده است.
آیتالله محمدی لائینی اضافه کرد: در این زمینه ضعفهایی وجود دارد، چرا که نسل جوان ما آرمانگرا است و این ضعفها را میبیند، مثلاً تبعیض را مشاهده میکند. اما تسری دادن این موارد به اصل نظام و انقلاب و گفتن اینکه مقصر این است، درست نیست. اصل اسلام و انقلاب یکی است و اشکالات ناشی از عملکرد ماست.
نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان که این مسائل نیاز به تبیین دارد، گفت: گاهی اوقات باید شخصیتهای مقبول را دعوت کرد تا با دانشجویان نشست داشته باشند. جهان تبیین را نباید دستکم بگیریم؛ این مسئلهای بسیار لازم و ضروری است.
وی یادآور شد: اکنون در آموزش و پرورش نیز متوجه شدهاند که دانشآموزان نیاز به جهاد تبیین دارند. بسیاری از این جوانان فکر میکنند حجاب مربوط به حکومت است و نظام اجازه بیحجابی نمیدهد، در حالی که حجاب یک مسئله دینی، واجب قرآنی، فقهی است و ربطی به نظام ندارد. اگر انقلاب اسلامی هم نبود، حجاب واجب بود. آنها فکر میکنند این یک دستور حکومتی است و در مقابل واژه دشمنساخته «حجاب اجباری» حساسیت نشان میدهند.
آیتالله محمدی لائینی در پایان گفت: باید به سمت بهتر شدن حرکت کنیم و ارزیابیای از کارکرد این چند دهه داشته باشیم تا ببینیم چقدر توفیق داشتهایم.