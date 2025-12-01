به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهید قاسم علیزاده پس از بیش از ۴۰ سال تحمل درد و رنج مجروحیت یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴ به فیض شهادت نائل آمد.

شهید قاسم علیزاده متولد ۳۰ مهر ۱۳۴۴ بود؛ جوانی که در ۱۷ سالگی، راهی مناطق عملیاتی غرب کشور شد و در مهرماه ۱۳۶۱، قطع نخاع نشانی ماندگار از سال‌ های دفاع مقدس بر تنش گذاشت.

پس از مراسم تشییع از مهدیه به سمت حرم مطهر رضوی، پیکر مطهر این شهید برای خاکسپاری به روستان مغان کاشمر منتقل شد.